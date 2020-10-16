***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
16.10.2020 10:49
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Asma Katlı Dükkan
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
250 metrekare
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.08.2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Maddi duran varlık alımı bağlı ortaklığımız Center Glass Cam Mob.Teks.San.A.Ş. tarafından yapılmakta olup, payları borsada işlem görmediğinden ve halka kapalı olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
750.000,00 TL + KDV (YediyüzellibinTürkLirası)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,81
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
5,29
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,75
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
2,27
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,84
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Maddi duran varlık alımını yapan bağlı ortaklığımız Center Glass A.Ş'nin faaliyetlerine ve konsolide faaliyet sonuçlarına olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.
Karşı Taraf
Kayseri 7.İcra Dairesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İcra dairesince açık artırma yöntemince fiyat belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Kayseri 7.İcra Dairesince, muhammen bedeli 1.200.000 TL olarak belirlenmiş olan "Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler mah., İkiyüzlü Mevkii, 5202 Ada, 1 Parselde kayıtlı 1750/215000 arsa paylı E Blok Zemin Kat, 27 Bağımsız bölüm numaralı Depolu asma katlı dükkan" taşınmazın ihalesinin, firmamız tarafından 750.000,00 TL'ye alındığını, ihaleye itiraz edildiği ve devir ve tescil işlemlerinin,itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra gereçekleşeceği bilgisini 09.09.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda bildirmiştik. İhaleye itiraz süreci lehimize tamamlanmış olup,Bağlı ortaklığımız Center Glass Cam Mobilya Teks.San.Ve Tic.A.Ş adına tapu tescili gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla Bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882123
BIST