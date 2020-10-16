***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAsma Katlı DükkanAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü250 metrekareAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29.08.2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Maddi duran varlık alımı bağlı ortaklığımız Center Glass Cam Mob.Teks.San.A.Ş. tarafından yapılmakta olup, payları borsada işlem görmediğinden ve halka kapalı olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli750.000,00 TL + KDV (YediyüzellibinTürkLirası)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,81Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)5,29Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,75Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)2,27İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,84Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriMaddi duran varlık alımını yapan bağlı ortaklığımız Center Glass A.Ş'nin faaliyetlerine ve konsolide faaliyet sonuçlarına olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.Karşı TarafKayseri 7.İcra DairesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİcra dairesince açık artırma yöntemince fiyat belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKayseri 7.İcra Dairesince, muhammen bedeli 1.200.000 TL olarak belirlenmiş olan "Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler mah., İkiyüzlü Mevkii, 5202 Ada, 1 Parselde kayıtlı 1750/215000 arsa paylı E Blok Zemin Kat, 27 Bağımsız bölüm numaralı Depolu asma katlı dükkan" taşınmazın ihalesinin, firmamız tarafından 750.000,00 TL'ye alındığını, ihaleye itiraz edildiği ve devir ve tescil işlemlerinin,itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra gereçekleşeceği bilgisini 09.09.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda bildirmiştik. İhaleye itiraz süreci lehimize tamamlanmış olup,Bağlı ortaklığımız Center Glass Cam Mobilya Teks.San.Ve Tic.A.Ş adına tapu tescili gerçekleşmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla Bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882123BIST