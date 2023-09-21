***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiPet Üretim HattıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21.09.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli9.750.000,00-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,85Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)68,78Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,11Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)4,10İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,91Alım KoşullarıKredilendirme çalışmaları yapılmaktadır.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAralık 2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirket bünyesine 6. ekstrüzyon hattı alınmakla beraber, bu hattın ana üretim konusu sadece pet üretimi olacak olup, pet konusunda ciro ve katma değer sağlanacaktır.Karşı TarafYurtdışı Makine üreticisiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 21.09.2023 tarihinde toplanmış olup Üretim tekniği yönünden firmamız üretim konusuna benzemesi ve ayrıca PET sektöründen de ciddi talep olması nedeniyle, ekstrüzyon hattı olarak Pet Ekstrüzyon Hattı alınmasına karar vermiştir. Söz konusu hat, diğer üretim hatlarımızınürettiğinden farklı olarak sadece Pet üretimi yapacak olup, bu sektörde de ciro artışı sağlayacaktır. Makine Yatırım teşvikbelgesi ile alınacak olup, Aralık 2023'e kadar devreye alınması planlanmaktadır.Süreç ile ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196693BIST