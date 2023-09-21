***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
21.09.2023 17:38
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Pet Üretim Hattı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.09.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
9.750.000,00-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,85
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
68,78
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,11
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
4,10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,91
Alım Koşulları
Kredilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Aralık 2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirket bünyesine 6. ekstrüzyon hattı alınmakla beraber, bu hattın ana üretim konusu sadece pet üretimi olacak olup, pet konusunda ciro ve katma değer sağlanacaktır.
Karşı Taraf
Yurtdışı Makine üreticisi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
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Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
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Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
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İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 21.09.2023 tarihinde toplanmış olup Üretim tekniği yönünden firmamız üretim konusuna benzemesi ve ayrıca PET sektöründen de ciddi talep olması nedeniyle, ekstrüzyon hattı olarak Pet Ekstrüzyon Hattı alınmasına karar vermiştir. Söz konusu hat, diğer üretim hatlarımızın
ürettiğinden farklı olarak sadece Pet üretimi yapacak olup, bu sektörde de ciro artışı sağlayacaktır. Makine Yatırım teşvik
belgesi ile alınacak olup, Aralık 2023'e kadar devreye alınması planlanmaktadır.
Süreç ile ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196693
BIST