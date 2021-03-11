***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAsma Katlı DükkanSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü250 MetrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Maddi Duran Varlık satışı Center Glass A.Ş tarafından yapılmakta olup, firma halka açık olmadığı için Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yoktur.Toplam Satış Bedeli847.457,62 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,54Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)5,98Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,56Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)1,83Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,51İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,73Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihBugün 11.03.2021 tarihinde tamamlanacaktır.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisi beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVUK Kayıtlarına göre 83.057,62 TL lik kar söz konusudur.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirket Büntyesinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafŞirin Otomotiv Mobilya Dekor.Day.Tük.Ltd.ŞTi.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa şartları gözetilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar% 100 Ortağı olduğumuz Center Glass Cam Mob.Teks.San.A.Ş'nin bugün almış aldığı yönetim kurulu toplantısında,Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler mah., İkiyüzlü Mevkii, 5202 Ada, 1 Parselde kayıtlı 1750/215000 arsa paylı E Blok Zemin Kat, 27 Bağımsız bölüm numaralı Depolu asma katlı dükkanın KDV dahil 1.000.000,00 TL peşin bedelle satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla Bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917385BIST