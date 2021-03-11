***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
11.03.2021 18:24
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Asma Katlı Dükkan
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
250 Metrekare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Maddi Duran Varlık satışı Center Glass A.Ş tarafından yapılmakta olup, firma halka açık olmadığı için Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yoktur.
Toplam Satış Bedeli
847.457,62 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,54
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
5,98
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,56
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1,83
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,51
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,73
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Bugün 11.03.2021 tarihinde tamamlanacaktır.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisi beklenmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
VUK Kayıtlarına göre 83.057,62 TL lik kar söz konusudur.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirket Büntyesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Şirin Otomotiv Mobilya Dekor.Day.Tük.Ltd.ŞTi.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa şartları gözetilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
% 100 Ortağı olduğumuz Center Glass Cam Mob.Teks.San.A.Ş'nin bugün almış aldığı yönetim kurulu toplantısında,
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler mah., İkiyüzlü Mevkii, 5202 Ada, 1 Parselde kayıtlı 1750/215000 arsa paylı E Blok Zemin Kat, 27 Bağımsız bölüm numaralı Depolu asma katlı dükkanın KDV dahil 1.000.000,00 TL peşin bedelle satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla Bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917385
BIST