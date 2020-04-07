***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 15:17
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020-02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2020 ve 02.04.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamalarımızda COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında 02.04.2020 tarihi itibariyle fabrikamızın 08.04.2020 tarihine kadar üretime ara verdiğini bildirmiştik. Şirketimizce ve resmi makamlarca önerilen, tedbirlerin alınmasına devam edilmekte olup, üretim için müşteri taleplerinin oluşması nedeniyle 08.04.2020 tarihinde üretime tekrar başlanacaktır. Üretim dışı kalan operasyonların devam ettirilebilmesi için personel dönüşümlü olarak ofisten ve uzaktan çalışma yöntemi ile mesailerine devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835810
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3928
En Düşük
7,2810
18:05358,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,53
|Açılış
|: 358,47
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3336
|8,3754
|% 0,86
|
|Frank
|6,9535
|6,9954
|% 0,84
|
|Riyal
|1,7957
|1,8047
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-11,88
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,59
|32,59
|-0,46
|
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