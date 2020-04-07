***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020-02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2020 ve 02.04.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamalarımızda COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında 02.04.2020 tarihi itibariyle fabrikamızın 08.04.2020 tarihine kadar üretime ara verdiğini bildirmiştik. Şirketimizce ve resmi makamlarca önerilen, tedbirlerin alınmasına devam edilmekte olup, üretim için müşteri taleplerinin oluşması nedeniyle 08.04.2020 tarihinde üretime tekrar başlanacaktır. Üretim dışı kalan operasyonların devam ettirilebilmesi için personel dönüşümlü olarak ofisten ve uzaktan çalışma yöntemi ile mesailerine devam edecektir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835810BIST