***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim kurulumuz 08.04.2020 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göreŞirketimizin 08.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile 3 yıl süre ile Yönetim kurulu üyeliklerine getirilen üyelerin vazife taksimi aşağıdaki gibi yapılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı : İbrahim Ahmet SAMANCIYönetim Kuurlu Başkan Yardımcısı : Tevfik GEMİCİYönetim Kurulu Üyeleri : Hasan Ahmet ESKİCİ, Tanju DOĞAN (Bağımsız Üye), Murat ÜLKÜ(Bağımsız üye)Şirketimizin bilcümle her hususta sınırsız olarak temsil ve ilzam olunmasında, şirket ünvanı ve kaşesi altında, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik GEMİCİ'nin münferiden atacakları tek imza ile şirketimizin dışarıya karşı temsil ve ilzam olunmasına Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar veriliştir.Bu kararın Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ettirilerek gerekli imza sirkülerinin yaptırılarak gerekli yerlere bildirilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836557BIST