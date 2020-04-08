***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2020 16:45
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 08.04.2020 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre
Şirketimizin 08.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile 3 yıl süre ile Yönetim kurulu üyeliklerine getirilen üyelerin vazife taksimi aşağıdaki gibi yapılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı : İbrahim Ahmet SAMANCI
Yönetim Kuurlu Başkan Yardımcısı : Tevfik GEMİCİ
Yönetim Kurulu Üyeleri : Hasan Ahmet ESKİCİ, Tanju DOĞAN (Bağımsız Üye), Murat ÜLKÜ(Bağımsız üye)
Şirketimizin bilcümle her hususta sınırsız olarak temsil ve ilzam olunmasında, şirket ünvanı ve kaşesi altında, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik GEMİCİ'nin münferiden atacakları tek imza ile şirketimizin dışarıya karşı temsil ve ilzam olunmasına Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar veriliştir.
Bu kararın Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ettirilerek gerekli imza sirkülerinin yaptırılarak gerekli yerlere bildirilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836557
BIST
16:5292.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 524,46
|Açılış
|: 92.482
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|Önceki Kapanış
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93.275
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91.803
16:526,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
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16:527,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 361,00
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|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.091.976
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.257.365
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.114.113
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.501.532
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,50
|884.245.733
|% 5,51
|
|ASELS
|24,78
|736.409.715
|% 1,56
|
|THYAO
|9,55
|705.008.259
|% 0,21
|
|SASA
|9,06
|579.470.559
|% 1,34
|
|GARAN
|7,85
|548.733.481
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,37
|343.598.303
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,03
|304.329.363
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,04
|99.256.560
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,49
|316.502.484
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|161.549.908
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3763
|8,4183
|% 0,67
|
|Frank
|6,9685
|7,0104
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|1,11
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
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|B. Petrol
|32,33
|32,33
|0,46
|
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