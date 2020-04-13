***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 13:42
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak,şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir. .
Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837422
BIST
16:2797.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 643,05
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
16:276,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0943
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
16:277,4113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0961
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
16:27369,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,96
|Açılış
|: 369,44
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,44
|63.786.122
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.918.616
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|36.395.321
|% 9,98
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|36.002.470
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.762.528
|% -5,63
|
|THYAO
|10,26
|1.431.557.961
|% 4,69
|
|GARAN
|8,62
|837.750.528
|% -0,12
|
|PGSUS
|55,95
|763.506.531
|% 9,81
|
|ASELS
|25,12
|406.359.193
|% 0,08
|
|GSRAY
|2,65
|336.751.401
|% 4,33
|
|YKBNK
|2,05
|302.458.850
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,03
|143.951.237
|% 9,57
|
|THYAO
|10,26
|1.431.557.961
|% 4,69
|
|GSRAY
|2,65
|336.751.401
|% 4,33
|
|ODAS
|1,49
|151.998.972
|% 4,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4611
|8,5036
|% 1,75
|
|Frank
|6,9949
|7,0371
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8006
|1,8097
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|3,77
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.364
|2.420
|40,00
|
|Tam
|2.430
|2.490
|44,90
|
|Yarım
|1.182
|1.212
|20,00
|
|Çeyrek
|593
|606
|10,20
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,34
|0,02
|
|B. Petrol
|31,28
|31,28
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:40THYAO
Yüzde 4.69 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 033, 166 adet işlem
-
16:39MRGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 052 adet işlem
-
16:38LINK
Yüzde 4.66 oranında artışla 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 776 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 97, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 8, 621.00 milyon TL de
-
16:37PNSUT
Yüzde 6.14 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 380, 603 adet işlem