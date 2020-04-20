***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 13:17
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2019-11.03.2019 13.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce fabrika binamızı "Sat-Geri Kirala" işlemine konu etmiş, bununla ilgili olarak "Maddi Duran Varlık Satımı" şablonu ile 08 Mart 2019 ve 11 Mart 2019 tarihlerinde gerekli açıklamalarımızı yapmış, 13 Mart 2019 tarihinde ise ödeme planımızı yayınlamıştık.
Güncel piyasa koşulları nedeniyle bankalarca sağlanan faiz indiriminden faydalanabilmek için, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'ye başvurulmuş, "Sat-Geri Kirala" işlemine ait ödeme tablosunun tadil edilmesi talebinde bulunulmuştur. Söz konusu talep, Ziraat Katılım A.Ş tarafından da uygun görülmüştür. Mevcut kredimiz, bu tarihten sonra ödeyeceğimiz faiz tutarında 1.177.498,06 TL daha az ödeyeceğimiz şekilde tadil edilmiş olup, yeni ödeme planı ektedir.
Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarız. .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839266
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
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En Düşük
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18:056,9462
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
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|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6093
|8,6525
|% -0,34
|
|Frank
|7,1441
|7,1872
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8457
|1,8549
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|13,63
|
|Altın Gr.
|379
|379
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-2,00
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