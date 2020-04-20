***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2019-11.03.2019 13.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce fabrika binamızı "Sat-Geri Kirala" işlemine konu etmiş, bununla ilgili olarak "Maddi Duran Varlık Satımı" şablonu ile 08 Mart 2019 ve 11 Mart 2019 tarihlerinde gerekli açıklamalarımızı yapmış, 13 Mart 2019 tarihinde ise ödeme planımızı yayınlamıştık.Güncel piyasa koşulları nedeniyle bankalarca sağlanan faiz indiriminden faydalanabilmek için, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'ye başvurulmuş, "Sat-Geri Kirala" işlemine ait ödeme tablosunun tadil edilmesi talebinde bulunulmuştur. Söz konusu talep, Ziraat Katılım A.Ş tarafından da uygun görülmüştür. Mevcut kredimiz, bu tarihten sonra ödeyeceğimiz faiz tutarında 1.177.498,06 TL daha az ödeyeceğimiz şekilde tadil edilmiş olup, yeni ödeme planı ektedir.Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarız. .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839266BIST