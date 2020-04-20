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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2020 13:17
GÜNCEL HABERLER



***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2019-11.03.2019 13.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce fabrika binamızı "Sat-Geri Kirala" işlemine konu etmiş, bununla ilgili olarak "Maddi Duran Varlık Satımı" şablonu ile 08 Mart 2019 ve 11 Mart 2019 tarihlerinde gerekli açıklamalarımızı yapmış, 13 Mart 2019 tarihinde ise ödeme planımızı yayınlamıştık.
Güncel piyasa koşulları nedeniyle bankalarca sağlanan faiz indiriminden faydalanabilmek için, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'ye başvurulmuş, "Sat-Geri Kirala" işlemine ait ödeme tablosunun tadil edilmesi talebinde bulunulmuştur. Söz konusu talep, Ziraat Katılım A.Ş tarafından da uygun görülmüştür. Mevcut kredimiz, bu tarihten sonra ödeyeceğimiz faiz tutarında 1.177.498,06 TL daha az ödeyeceğimiz şekilde tadil edilmiş olup, yeni ödeme planı ektedir.
    
Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarız. .





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839266


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CASA 13,75 153.218 % 10,00  
BALAT 2,42 263.765 % 10,00  
DOKTA 26,46 22.857.669 % 9,98  
BIZIM 12,23 81.399.329 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6093 8,6525 % -0,34  
Frank 7,1441 7,1872 % 0,05  
Riyal 1,8457 1,8549 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.698 13,63  
Altın Gr. 379 379 3,43  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.497 2.561 -36,00  
Yarım 1.213 1.244 -19,30  
Çeyrek 608 622 -9,60  
Gümüş.Ons 15,28 15,32 0,10  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 26,08 26,08 -2,00  
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