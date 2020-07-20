***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 16:57
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.07.2020 tarihinde öz tüketim amaçlı olarak elektrik kullanımına başlanacağını 17.07.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamızda bildrmiş olup, söz konusu elektrik kullanımının başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860538
BIST
16:58119.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 731,71
|Açılış
|: 118.844
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|Önceki Kapanış
|: 118.786
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119.747
En Düşük
118.583
16:586,8582
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,9070
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En Düşük
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16:587,8328
En Yüksek
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|: -0,08%
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|: 7,8500
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|Önceki Kapanış
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|: 0,26%
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|Açılış
|: 400,14
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|Önceki Kapanış
|: 399,12
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400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.622.658
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.881.560
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.386.490
|% -9,87
|
|DITAS
|30,08
|4.395.304
|% -7,96
|
|ASUZU
|16,44
|149.561.099
|% -7,38
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,32
|1.066.545.822
|% 1,31
|
|SISE
|6,44
|982.101.858
|% 3,87
|
|GUSGR
|5,46
|878.056.164
|% 9,86
|
|ASELS
|33,00
|704.994.788
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,80
|682.862.676
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,32
|1.066.545.822
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,80
|682.862.676
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,46
|878.056.164
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.534.738
|% 9,61
|
|SISE
|6,44
|982.101.858
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6325
|8,6758
|% 0,48
|
|Frank
|7,2710
|7,3148
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,34
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.623
|23,40
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,00
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,80
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,27
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