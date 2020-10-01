Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.10.2020 17:17
GÜNCEL HABERLER


ayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket yönetim kurulumuz 01.10.2020 tarihinde toplanmış olup,
08.04.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen Sn. Tanju DOĞAN'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle vermiş olduğu istifa dilekçesinin kabul edilmesine, istifa nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de önerilen Sn. AtillaTOPAÇ'ın TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve  yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,
İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.  
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877795


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:571.143
Değişim :  -0,18% |  -2,01
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155 En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 114.808.376 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.658.156 % 9,99  
SODSN 26,00 683.150 % 9,98  
YAPRK 64,50 12.121.852 % 9,97  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Dolar 7,7421 7,7509 % 0,38  
Euro 9,0832 9,1058 % 0,55  
Sterlin 9,9389 9,9887 % 0,13  
Frank 8,3925 8,4431 % 0,74  
Riyal 2,0591 2,0694 % 0,57  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.907 20,78  
Altın Gr. 474 474 7,47  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,63  
Gümüş Gr. 5,92 5,92 0,16  
B. Petrol 40,51 40,51 -1,79  
Seans Raporu 17:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru