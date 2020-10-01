***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 17:17
ayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulumuz 01.10.2020 tarihinde toplanmış olup,
08.04.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen Sn. Tanju DOĞAN'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle vermiş olduğu istifa dilekçesinin kabul edilmesine, istifa nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de önerilen Sn. AtillaTOPAÇ'ın TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,
İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877795
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|CMBTN
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|YAPRK
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|SISE
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|2.258.073.532
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|GARAN
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|TURSG
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|1.448.977.128
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|KRDMD
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|EKGYO
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|% 0,38
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|Euro
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|Sterlin
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|% 0,13
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|Frank
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|Riyal
|2,0591
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|17:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.907
|20,78
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|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
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|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
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|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
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|Çeyrek
|758
|775
|4,58
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|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,63
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|Gümüş Gr.
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|5,92
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17:53TURSG
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051