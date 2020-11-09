***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2020-29.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim tesisimizin çatısına kurmuş olduğumuz,Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün "Tesis Kabul" aşaması ve TEDAŞ'ın "nihai kabul" aşamaları tamamlanmıştır.20.07.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, güneş enerji santralinden üretilen elektriğin öz tüketimde kullanılmaya başlandığı belirtilmiştir. İlgili tarihten bugüne kadar gerçekleşen elektrik üretim ve tüketim verisi göz önüne alındığında, ges tesisimizin fabrikamızın tüm elektrik ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılayacağı hesaplanmaktadır, dolayısıyla üretilen elektriğin tamamının öz tüketimde değerlendirileceği gözükmektedir.Ayrıca güneş enerjisi santralinin ilk devreye alındığı temmuz ayından, bugüne kadar 986.245 kwh elektrik üretilmiş olup tamamı fabrika tüketiminde kullanılmıştır. Söz konusu tüketim miktarının ekim ayı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi elektrik tarifesine göre parasal değeri yaklaşık olarak 543.000 TL'dir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887117BIST