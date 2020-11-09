***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 14:53
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020-29.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim tesisimizin çatısına kurmuş olduğumuz,Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün "Tesis Kabul" aşaması ve TEDAŞ'ın "nihai kabul" aşamaları tamamlanmıştır.
20.07.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, güneş enerji santralinden üretilen elektriğin öz tüketimde kullanılmaya başlandığı belirtilmiştir. İlgili tarihten bugüne kadar gerçekleşen elektrik üretim ve tüketim verisi göz önüne alındığında, ges tesisimizin fabrikamızın tüm elektrik ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılayacağı hesaplanmaktadır, dolayısıyla üretilen elektriğin tamamının öz tüketimde değerlendirileceği gözükmektedir.
Ayrıca güneş enerjisi santralinin ilk devreye alındığı temmuz ayından, bugüne kadar 986.245 kwh elektrik üretilmiş olup tamamı fabrika tüketiminde kullanılmıştır. Söz konusu tüketim miktarının ekim ayı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi elektrik tarifesine göre parasal değeri yaklaşık olarak 543.000 TL'dir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887117
BIST
16:131.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 40,92
|Açılış
|: 1.214
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|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:138,0490
En Yüksek
|Değişim
|: -5,52%
|| -0,4703
|Açılış
|: 8,1000
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|Önceki Kapanış
|: 8,5650
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8,5274
En Düşük
8,0021
16:139,5687
En Yüksek
|Değişim
|: -5,51%
|| -0,5577
|Açılış
|: 9,6000
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,0521
En Düşük
9,5092
16:13491,18
En Yüksek
|Değişim
|: -8,16%
|| -43,64
|Açılış
|: 491,18
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|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
490,46
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MARTI
|2,64
|17.093.733
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.579.868
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.218.971
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|329.823.490
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.322.099
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,54
|382.427.899
|% -14,44
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,56
|246.704.881
|% -9,14
|
|KLGYO
|10,86
|190.650.806
|% -9,12
|
|GLRYH
|13,56
|18.830.338
|% -8,01
|
|GARAN
|7,50
|3.962.160.794
|% 7,45
|
|THYAO
|10,68
|1.732.215.589
|% 9,99
|
|PETKM
|4,47
|1.475.645.187
|% 4,20
|
|AKBNK
|5,40
|1.075.957.848
|% 7,57
|
|YKBNK
|2,49
|1.059.212.596
|% 6,87
|
|GARAN
|7,50
|3.962.160.794
|% 7,45
|
|YKBNK
|2,49
|1.059.212.596
|% 6,87
|
|PETKM
|4,47
|1.475.645.187
|% 4,20
|
|SKBNK
|1,54
|382.427.899
|% -14,44
|
|ODAS
|3,68
|844.021.833
|% 2,22
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0419
|8,0490
|% -5,52
|
|Euro
|9,5547
|9,5687
|% -5,51
|
|Sterlin
|10,5860
|10,6391
|% -5,24
|
|Frank
|8,8500
|8,9033
|% -6,13
|
|Riyal
|2,1431
|2,1538
|% -5,37
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-62,61
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-40,42
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-273,00
|
|Tam
|3.273
|3.360
|-271,43
|
|Yarım
|1.582
|1.625
|-131,29
|
|Çeyrek
|794
|813
|-65,65
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,60
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|3,39
|
Seans Raporu
16:13
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16:24XU100
Endeks 1, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 26, 190.00 milyon TL de
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16:24ISCTR
Yüzde 8.46 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 266, 371 adet işlem
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16:22TKURU
Yüzde 9.98 oranında artışla 294.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 849 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 67 artarak (% 3.71 ) 1, 108
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, YAPRK, SODSN, EGEEN, ARTI, PGSUS, MARKA, DAGHL, MEGAP, BRISA