***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 15:24
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak,şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928792
BIST
17:221.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:228,0739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0666
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:229,6816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0754
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:22461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,29
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:22
|INDES
|31,74
|181.339.207
|% 9,98
|
|QUAGR
|29,12
|192.088.093
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.426.010
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,30
|11.208.964
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|111.810.627
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.060.058
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.069.867
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.544.849.839
|% -0,41
|
|EREGL
|18,13
|1.222.502.498
|% 0,55
|
|ODAS
|3,37
|718.973.975
|% -8,42
|
|PETKM
|6,37
|534.944.351
|% -0,62
|
|FROTO
|182,50
|490.939.149
|% 2,64
|
|GARAN
|7,28
|1.544.849.839
|% -0,41
|
|ODAS
|3,37
|718.973.975
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,15
|409.564.648
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|330.404.848
|% 1,63
|
|TSKB
|1,29
|145.755.470
|% -3,73
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0662
|8,0739
|% 0,83
|
|Euro
|9,6734
|9,6816
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,1172
|11,1730
|% 1,01
|
|Frank
|8,7523
|8,8051
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1449
|2,1557
|% 0,73
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|16,29
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,87
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,35
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:33SANKO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 671 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 95 kaybederek (% -0.61 ) 1, 457
-
17:32XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 13, 578.00 milyon TL de
-
17:32EMKEL
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 514, 169 adet işlem
-
17:31SEKFK
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 707 adet işlem