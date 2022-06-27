***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 14:39
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BDDK'nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039395
BIST
14:472.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -17,25
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:4716,5035
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -0,3809
|Açılış
|: 16,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:4717,4487
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -0,3785
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:47984,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,54
|Açılış
|: 984,57
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:45
|SANEL
|7,92
|7.124.349
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.604.612
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.499
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.457.551
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,91
|30.624.091
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,25
|51.090.675
|% -4,47
|
|VKING
|5,85
|1.592.521
|% -4,10
|
|PRKAB
|27,14
|31.075.935
|% -3,69
|
|THYAO
|49,92
|3.102.375.945
|% -0,66
|
|SISE
|22,00
|1.369.744.970
|% 1,10
|
|EREGL
|28,00
|1.019.118.107
|% 0,50
|
|ASELS
|23,92
|769.254.433
|% -2,61
|
|AKBNK
|8,55
|657.069.108
|% -2,51
|
|ODAS
|3,16
|353.301.219
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,67
|448.523.132
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,55
|657.069.108
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|184.322.704
|% -1,54
|
|SISE
|22,00
|1.369.744.970
|% 1,10
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4795
|16,5104
|% -2,22
|
|Euro
|17,4093
|17,4506
|% -2,11
|
|Sterlin
|20,4455
|20,5481
|% -1,01
|
|Frank
|17,3667
|17,4713
|% -1,03
|
|Riyal
|4,4417
|4,4639
|% -0,99
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|8,71
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-43,00
|
|Tam
|6.570
|6.664
|-198,00
|
|Yarım
|3.226
|3.259
|-97,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,59
|
Seans Raporu
14:45
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