***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 14:47
ojenin tamamlanması ile ilgili olarak bundan sonra ki süreçler hakkında kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084783
BIST
14:514.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 16,12
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
14:5118,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
14:5119,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0644
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
14:511.064,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.064,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.065,32
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler14:49
|BARMA
|122,10
|32.000.090
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,97
|15.537.820
|% 9,97
|
|PEKGY
|3,33
|312.938.863
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|380.898.052
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.134.646.654
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.081.716
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,22
|9.433.102.190
|% 6,10
|
|THYAO
|134,60
|6.651.747.704
|% -2,89
|
|EREGL
|42,54
|5.086.749.741
|% 0,24
|
|SISE
|40,10
|3.643.071.753
|% 3,78
|
|AKBNK
|16,27
|3.208.818.902
|% -0,06
|
|KRDMD
|17,22
|9.433.102.190
|% 6,10
|
|EKGYO
|7,24
|1.662.615.616
|% -0,41
|
|ADESE
|1,80
|388.272.477
|% -2,70
|
|AKBNK
|16,27
|3.208.818.902
|% -0,06
|
|ISCTR
|10,27
|1.770.746.227
|% 1,18
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6366
|18,6389
|% 0,00
|
|Euro
|19,5998
|19,6079
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6802
|22,7940
|% 0,24
|
|Frank
|19,7356
|19,8545
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|11,95
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,61
|
|Cumhuriyet
|7.123
|7.230
|-57,00
|
|Tam
|7.161
|7.210
|42,00
|
|Yarım
|3.468
|3.525
|20,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.762
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,17
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-0,99
|