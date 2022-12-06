***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ojenin tamamlanması ile ilgili olarak bundan sonra ki süreçler hakkında kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084783BIST