***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2022-31.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 23.06.2022 ve 31.10.2022 tarihlerinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamada, 5,4 Megavat kapasitesine kadar Saha tipi (Arazi Tipi) Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için Kayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş'ye yapmış olduğu başvuru sonucunda, C1300-122.03 sayılı Çağrı Mektubu ile 5 megavat kapasitesi için olumlu görüş almış bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte proje çizimi tamamlanacak olup, projenin onayı için TEDAŞ'a başvurulacaktır. TEDAŞ'ın proje onayından sonra, Kayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş ile bağlantı anlaşması yapılacak olup, anlaşmadan sonra projenin inşasına başlanacaktır. Söz konusu süreçlerle ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115492BIST