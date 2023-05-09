***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 15:53
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022-06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 50 ortağı olduğumuz iştirakimiz Tekno İnovasyon firmamızın, Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir'e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret" Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı projemiz kapsamında devam eden inşaatımızla ilgili olarak
İnşaat tamamlanmış olup geçici kabul aşaması da tamamlanmış bulunmaktadır. Geçici kabulün tamamlanması akabinde mayıs ayı kira tahsilatı bugün itibariyle gerçekleştirilmiş olup, sonraki aylarda aylık olarak kira tahsilatları düzenli olarak yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148769
BIST
16:444.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -22,07
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4419,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4421,3869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0698
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:441.271,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.271,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:42
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.872.764
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.288.208
|% -9,98
|
|CWENE
|118,80
|3.177.813.280
|% -9,52
|
|NETAS
|23,94
|124.909.972
|% -9,52
|
|SEKFK
|7,38
|40.809.501
|% -9,45
|
|ISCTR
|12,12
|4.466.879.603
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,15
|3.655.490.302
|% 6,89
|
|CWENE
|118,80
|3.177.813.280
|% -9,52
|
|THYAO
|129,70
|3.160.881.047
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,75
|2.633.930.771
|% 1,58
|
|ISCTR
|12,12
|4.466.879.603
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,26
|2.175.091.763
|% 3,53
|
|AKBNK
|16,75
|2.633.930.771
|% 1,58
|
|SKBNK
|2,24
|277.961.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,46
|655.932.326
|% -1,62
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5142
|19,5184
|% 0,09
|
|Euro
|21,3807
|21,3909
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,4908
|24,6136
|% -0,18
|
|Frank
|21,7495
|21,8806
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1880
|5,2140
|% 0,07
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.026
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,57
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.212
|9.447
|31,37
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,68
|