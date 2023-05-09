***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022-06.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 50 ortağı olduğumuz iştirakimiz Tekno İnovasyon firmamızın, Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir'e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret" Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı projemiz kapsamında devam eden inşaatımızla ilgili olarakİnşaat tamamlanmış olup geçici kabul aşaması da tamamlanmış bulunmaktadır. Geçici kabulün tamamlanması akabinde mayıs ayı kira tahsilatı bugün itibariyle gerçekleştirilmiş olup, sonraki aylarda aylık olarak kira tahsilatları düzenli olarak yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148769BIST