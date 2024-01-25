***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 15:40
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2023-17.08.2023-21.02.2023-31.10.2022-23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, saha tipi (Arazi Tipi) Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile ilgili olarak, Kayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş ile 5,8 Megavat DC kapasiteli, bağlantı anlaşması da yapılmış bulunmaktadır. Süreç, Projenin inşası ve yatırım teşvik aşamaları devam edecektir.
Söz konusu bu süreçlerle ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242745
BIST
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18:058.170
En Düşük
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|: 0,98%
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
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En Düşük
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|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
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|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
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|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
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|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
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|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
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|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
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|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
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|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
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|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
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|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
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|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
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|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
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|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EREGL
|42,82
|3.665.107.140
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
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|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
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|ISCTR
|24,78
|3.085.908.158
|% -0,40
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,2747
|30,2784
|% 0,14
|
|Euro
|32,8759
|32,8903
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,3402
|38,5325
|% 0,03
|
|Frank
|34,7631
|34,9726
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0498
|8,0902
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|893,69
|895,26
|% 0,66
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|Paladyum
|938,74
|944,18
|% 0,66
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|Brent Pet.
|81,12
|81,12
|% 0,66
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|Altın Ons
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|% 0,66
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Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
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