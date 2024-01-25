***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2023-17.08.2023-21.02.2023-31.10.2022-23.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, saha tipi (Arazi Tipi) Güneş Enerjisi Santrali kurulumu ile ilgili olarak, Kayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş ile 5,8 Megavat DC kapasiteli, bağlantı anlaşması da yapılmış bulunmaktadır. Süreç, Projenin inşası ve yatırım teşvik aşamaları devam edecektir.Söz konusu bu süreçlerle ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242745BIST