***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 16:35
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak,şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268533
BIST
'
18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0639
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,6592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.385,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,62
|Açılış
|: 2.385,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.388,61
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|63,80
|2.118.019
|% 10,00
|
|EGEEN
|15.675,00
|555.623.713
|% 10,00
|
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.147.504
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.090.686
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.260.683
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.159.326
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.132.110.846
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.070.641.715
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.114.308
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.869.184
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.132.110.846
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.506.282.712
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.070.641.715
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.524.032
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9537
|31,9597
|% 0,20
|
|Euro
|34,6299
|34,6592
|% 0,01
|
|Sterlin
|40,1823
|40,3837
|% 0,47
|
|Frank
|35,3266
|35,5037
|% 0,65
|
|Riyal
|8,4899
|8,5325
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,44
|27,47
|% 0,66
|
|Platin
|928,45
|929,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,80
|1.008,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,44
|91,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.325,62
|2.325,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA