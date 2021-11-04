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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2021 18:25
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,    b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamında kapsamındakilerle birlikte, Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
İbrahim Ahmet SAMANCI                     Tevfik GEMİCİ                     Hasan Ahmet ESKİCİ
Yön. Kurulu Başkanı                            Yön.Kur.Bşk.Yard.               Yönetim Kurulu Üyesi
        Atilla Topaç                                          Murat Ülkü                          Dilek Karagöz    
   Denetim Komitesi Başkanı                Denetim Komitesi Üyesi                  Mali işler
   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974884


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Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,18  
B. Petrol 82,53 82,53 0,54  
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