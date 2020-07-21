***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:14
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860814
BIST
17:01120.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 947,35
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
17:016,8458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:017,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:01404,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,13
|Açılış
|: 404,82
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.265.308
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.743.439
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.774.004
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.745.104
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.356.588
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,05
|111.296.367
|% -8,07
|
|DITAS
|28,46
|5.314.155
|% -5,45
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,08
|1.683.791.509
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,30
|798.817.495
|% 0,00
|
|AFYON
|4,75
|770.105.176
|% 9,95
|
|GUSGR
|5,38
|764.950.232
|% -0,74
|
|ADESE
|2,65
|676.157.145
|% 5,58
|
|EKGYO
|2,30
|798.817.495
|% 0,00
|
|ADESE
|2,65
|676.157.145
|% 5,58
|
|GARAN
|8,08
|1.683.791.509
|% 2,28
|
|GSDHO
|2,41
|493.297.767
|% 7,59
|
|ODAS
|2,83
|581.062.861
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6729
|8,7164
|% 0,21
|
|Frank
|7,2657
|7,3094
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8197
|1,8288
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,48
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.650
|26,50
|
|Tam
|2.707
|2.719
|27,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,52
|
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