***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 11:24
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050173
BIST
11:292.635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 42,58
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
11:2917,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0472
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9600
En Düşük
17,8565
11:2918,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1186
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
11:291.018,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.018,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler11:29
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|38.120.255
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.049.567
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.650.426
|% 9,92
|
|NTGAZ
|12,18
|30.253.016
|% 7,98
|
|IMASM
|70,05
|14.081.747
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|71.841.800
|% -9,92
|
|TMSN
|43,70
|159.869.701
|% -9,60
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KZBGY
|65,25
|54.382.894
|% -7,90
|
|SISE
|22,76
|1.015.571.778
|% 4,31
|
|THYAO
|50,90
|925.182.851
|% 0,99
|
|SASA
|45,36
|752.241.419
|% 1,98
|
|TUPRS
|274,00
|501.178.198
|% 2,09
|
|EREGL
|28,04
|457.516.402
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,10
|338.265.859
|% 0,32
|
|ODAS
|3,89
|394.679.697
|% 4,29
|
|KRPLS
|6,04
|302.006.171
|% 6,90
|
|SKBNK
|1,73
|86.855.224
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,77
|236.063.395
|% 0,42
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9413
|17,9600
|% 0,26
|
|Euro
|18,4155
|18,4395
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,8460
|21,9556
|% 0,46
|
|Frank
|18,7966
|18,9098
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,21
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-1,13
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.778
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.303
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,23
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,17
|
Seans Raporu
11:29
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