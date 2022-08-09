***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 16:50
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053494
BIST
16:372.777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -17,91
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
16:3717,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
16:3718,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
16:371.037,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.037,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DOGUB
|4,84
|44.690.763
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.731.598
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.931.369
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.683.492
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.657.815
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|13.391.796
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|133.753.591
|% -9,88
|
|AKSUE
|29,02
|17.422.376
|% -9,71
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,38
|36.875.846
|% -8,91
|
|THYAO
|58,25
|4.113.934.139
|% -0,85
|
|ISCTR
|5,99
|2.309.260.355
|% -5,82
|
|SASA
|50,40
|1.547.475.496
|% -3,08
|
|EKGYO
|3,47
|1.526.352.191
|% 0,87
|
|TUPRS
|279,70
|1.467.715.218
|% 2,27
|
|EKGYO
|3,47
|1.526.352.191
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,99
|2.309.260.355
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,20
|1.279.481.933
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,54
|567.080.678
|% 7,17
|
|MOBTL
|1,98
|420.252.173
|% 5,32
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9558
|% 0,03
|
|Euro
|18,3782
|18,3878
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6742
|21,7829
|% 0,39
|
|Frank
|18,7838
|18,8970
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7596
|4,7835
|% 0,09
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|9,73
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.038
|7,17
|
|Cumhuriyet
|6.916
|7.021
|41,00
|
|Tam
|6.954
|7.007
|20,00
|
|Yarım
|3.388
|3.426
|10,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.712
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,55
|20,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,67
|97,67
|1,02
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52AGESA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 986, 449 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 508.00 milyon TL de
-
16:50BEYAZ
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 655, 844 adet işlem
-
16:49BMSCH
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 945, 214 adet işlem
-
16:46YGYO
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 216, 981 adet işlem