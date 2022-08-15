***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 10:26
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055328
BIST
11:482.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
11:4817,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9677
En Düşük
17,8981
11:4818,3474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3272
11:481.030,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,89
|Açılış
|: 1.030,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.030,46
BIST En Aktif Hisseler11:46
|IZMDC
|3,08
|198.198.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.212.219
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|209.956.081
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|534.265.690
|% -9,98
|
|PAMEL
|151,70
|7.593.043
|% -9,97
|
|GZNMI
|62,85
|54.682.731
|% -9,96
|
|GSRAY
|6,11
|564.760.560
|% -7,14
|
|AKENR
|1,85
|38.241.986
|% -6,57
|
|THYAO
|62,30
|1.805.042.837
|% -0,16
|
|ODAS
|4,40
|979.617.116
|% 8,91
|
|AKBNK
|10,18
|577.864.731
|% 1,80
|
|GSRAY
|6,11
|564.760.560
|% -7,14
|
|SASA
|52,95
|561.432.198
|% 0,67
|
|ODAS
|4,40
|979.617.116
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,56
|513.681.060
|% 0,56
|
|DOHOL
|4,51
|454.220.703
|% -2,59
|
|YKBNK
|5,51
|526.098.568
|% 1,29
|
|GSRAY
|6,11
|564.760.560
|% -7,14
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9626
|% 0,17
|
|Euro
|18,3386
|18,3502
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,6350
|21,7435
|% -0,27
|
|Frank
|18,9338
|19,0478
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,18
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-15,83
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.919
|6.973
|-19,00
|
|Yarım
|3.371
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,17
|
|B. Petrol
|96,08
|96,08
|-2,07
|
Seans Raporu
11:46
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12:01VKGYO
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