***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:17
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060412
BIST
14:033.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 26,50
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:0318,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:0318,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:031.003,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.003,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:03
|FADE
|9,90
|115.080.841
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.585.185
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.433.891
|% 9,93
|
|HALKB
|10,85
|1.903.406.779
|% 9,93
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.503.616
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.786.525
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,70
|29.908.772
|% -9,66
|
|YKBNK
|8,15
|7.550.343.536
|% 0,49
|
|EREGL
|32,20
|6.491.091.093
|% 3,94
|
|EKGYO
|4,56
|5.090.367.424
|% 4,11
|
|AKBNK
|14,93
|4.908.632.964
|% 5,21
|
|SISE
|25,78
|4.054.992.963
|% 0,16
|
|EKGYO
|4,56
|5.090.367.424
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,15
|7.550.343.536
|% 0,49
|
|ISCTR
|10,23
|3.484.940.181
|% 6,12
|
|AKBNK
|14,93
|4.908.632.964
|% 5,21
|
|KRDMD
|13,82
|3.645.979.507
|% 7,30
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2209
|18,2310
|% 0,08
|
|Euro
|18,1128
|18,1222
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0364
|21,1419
|% 0,52
|
|Frank
|18,5003
|18,6117
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8351
|4,8594
|% 0,06
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.820
|8,00
|
|Yarım
|3.295
|3.334
|3,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,06
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-2,81
|