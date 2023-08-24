***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 14:37
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189120
BIST
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17:597.496
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -106,13
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5925,8466
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3427
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5928,1649
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -1,3614
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:591.596,64
En Yüksek
|Değişim
|: -4,63%
|| -77,59
|Açılış
|: 1.596,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARAN
|54,45
|6.895.550.189
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.257.695
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|31.418.842
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.762.208.538
|% -13,11
|
|PCILT
|31,32
|338.460.406
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.234.208.173
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|825.480.532
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.405.890
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,10
|14.808.352.990
|% 7,80
|
|THYAO
|231,10
|13.540.830.269
|% -3,59
|
|AKBNK
|30,42
|11.624.540.090
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.694.437.174
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,10
|14.808.352.990
|% 7,80
|
|EKGYO
|8,38
|5.542.450.719
|% -6,68
|
|SKBNK
|4,08
|2.376.091.223
|% 3,82
|
|AKBNK
|30,42
|11.624.540.090
|% 9,98
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8403
|25,8466
|% -4,94
|
|Euro
|27,9723
|28,1649
|% -4,61
|
|Sterlin
|32,5877
|32,7511
|% -5,48
|
|Frank
|29,1734
|29,3491
|% -5,41
|
|Riyal
|6,8678
|6,9022
|% -4,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|6,32
|
|Altın Gr.
|1.591
|1.591
|-83,24
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.789
|11.058
|-306,00
|
|Yarım
|5.411
|5.550
|-149,00
|
|Çeyrek
|2.697
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,21
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL