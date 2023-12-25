***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:52
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228435
BIST
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12:147.398
En Düşük
|Değişim
|: -2,11%
|| -159,44
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:1429,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0624
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:1432,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1622
|Açılış
|: 32,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3891
En Düşük
31,9048
12:141.932,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.932,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:14
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,84
|30.676.472
|% 7,67
|
|AKCNS
|142,70
|193.805.846
|% 7,54
|
|SKBNK
|5,67
|206.994.693
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|25.346.526
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|41.332.342
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|11.032.106
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|76.017.157
|% -9,98
|
|THYAO
|228,70
|1.616.835.306
|% -1,85
|
|TUPRS
|145,60
|1.369.016.811
|% 0,55
|
|KBORU
|48,02
|923.735.234
|% 1,78
|
|ISCTR
|23,12
|833.075.277
|% -2,78
|
|AKBNK
|38,20
|804.282.594
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,80
|115.952.218
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|259.385.611
|% -2,12
|
|AKFGY
|1,76
|64.826.796
|% -2,76
|
|ISCTR
|23,12
|833.075.277
|% -2,78
|
|IHLAS
|1,00
|35.458.352
|% -1,96
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2650
|29,2731
|% 0,21
|
|Euro
|32,2543
|32,3891
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,0587
|37,2446
|% 0,17
|
|Frank
|34,0421
|34,2472
|% 0,11
|
|Riyal
|7,7797
|7,8187
|% 0,20
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:14
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