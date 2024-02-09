***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2024 16:45
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248525
BIST
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17:169.000
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 50,57
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.035
17:1630,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0935
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
17:1633,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0547
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
17:162.002,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,82
|Açılış
|: 2.002,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BNTAS
|12,43
|202.915.308
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|289.608.754
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|96.500.685
|% 10,00
|
|MARBL
|22,02
|584.714.353
|% 9,99
|
|UFUK
|142,00
|8.535.940
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|MARKA
|80,05
|23.553.832
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|178.038.585
|% -9,94
|
|KRGYO
|28,72
|533.286.294
|% -9,80
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|THYAO
|287,50
|5.949.568.691
|% 0,26
|
|GUBRF
|165,60
|4.998.688.613
|% 4,81
|
|EREGL
|46,30
|4.878.949.087
|% 1,80
|
|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|ASELS
|52,40
|3.925.197.295
|% 2,04
|
|EKGYO
|10,51
|3.379.938.363
|% 1,84
|
|TSPOR
|1,77
|510.813.055
|% 4,12
|
|QUAGR
|4,28
|1.048.379.694
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|YKBNK
|22,66
|3.320.842.016
|% 0,18
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6811
|30,6846
|% 0,31
|
|Euro
|33,0963
|33,1051
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,6418
|38,8356
|% 0,41
|
|Frank
|34,9600
|35,1706
|% 0,27
|
|Riyal
|8,1570
|8,1979
|% 0,25
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|880,25
|881,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|875,87
|878,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,64
|81,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,08
|2.028,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
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