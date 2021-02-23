***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 18:36
***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
''28/07/2020 tarihli duyurumuzda Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.' ye rehnedilen paylardaki değer artışı nedeniyle 65.000.000-TL olan teminat bedeli 90.000.000-TL' ye çıkarılmıştır.''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911952
BIST
18:051.518
En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
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|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
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|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
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|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
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|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
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|INVEO
|153,00
|75.468.478
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|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
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|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
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|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
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|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
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|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
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|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
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|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
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|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
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|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
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|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
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|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
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|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0754
|7,0822
|% 0,87
|
|Euro
|8,5990
|8,6060
|% 0,86
|
|Sterlin
|9,9477
|9,9976
|% 1,12
|
|Frank
|7,8133
|7,8604
|% 0,21
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|Riyal
|1,8823
|1,8917
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,46
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|-0,68
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,10
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|B. Petrol
|64,39
|64,39
|0,03
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