***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2020 16:04
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
''Şirketimizin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması ve genel kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831045
BIST
17:2785.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 234,97
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:276,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:277,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:27314,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 4,56
|Açılış
|: 314,59
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.470.455
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.203.582
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|652.796
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|218.076.672
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,34
|28.872.582
|% -7,76
|
|DOBUR
|2,81
|3.112.080
|% -4,75
|
|DMSAS
|2,28
|11.304.903
|% -4,20
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|THYAO
|7,98
|508.568.729
|% 0,50
|
|ASELS
|21,18
|408.099.143
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|257.068.596
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,89
|229.582.271
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|229.582.271
|% -0,53
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|ODAS
|1,22
|127.945.723
|% 3,39
|
|TSPOR
|1,98
|218.076.672
|% -9,59
|
|ECILC
|3,32
|257.068.596
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7403
|7,7791
|% 3,28
|
|Frank
|6,6294
|6,6693
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7341
|1,7428
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.498
|26,28
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,67
|12,72
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,67
|0,13
|
|B. Petrol
|27,78
|27,78
|-0,69
|
Seans Raporu
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17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -248, 94 kaybederek (% -0.24 ) 103, 300
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17:37ESCOM
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