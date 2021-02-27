***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2020Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler -Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Teknoloji ve Mühendislik Konularında Ar-Ge Faaliyetlerinde bulunmak,yeni ürünler geliştirmek, prototipler yapmak,teknik danışmanlık yapmak yazılım geliştirmek.Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.000.000Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2020Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 115.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029 12.000.000B Grubu, TMSN, TRETUMO00011 103.000.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.02.2021Ek AçıklamalarTümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179'uncu maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket bünyesinde bulunan motor ve traktör üretimine ilişkin Ar-Ge merkezi ile Ar-Ge faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge hizmet işletmesinin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2021 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23-2) 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketiniz internet sitesinde kamuya duyurulması ile 8'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Şirketimizin internet sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulacağı hususları bilgilerinize sunarız. 26.02.2021 tarihinde paylaşmış olduğumuz evrakların devamı olarak bölünme planı ve bölünme raporu ekte yer almaktadır.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Bölünme Raporu Tümosan A.Ş..pdf - Bölünme RaporuEK: 2 Bölünme Planı Tümosan A.Ş.pdf - Bölünme Planıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913776BIST