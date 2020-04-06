***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
06.04.2020 15:59
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
ÜRETİM FAALİYETLERİ
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
CORONAVİRÜS ETKİLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İŞ AKDİ FESHİ ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
BİR ETKİ YARATMASI BEKLENMEMEKTEDİR.
Açıklamalar
TÜMOSAN Motor ve Traktör A.Ş. şirketinde çalışan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan tüm personel için, 07.04.2020 – 06.07.2020 tarihleri arasında , "Kısa Çalışma Uygulaması'' için başvuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835210
BIST