***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 423.442.075Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-292.836 -292.836 -292.836Transferler22.254 -13.105.270 13.083.016Dönem Karı (Zararı)-22.231.494 -22.231.494 -22.231.494Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.008.958 -1.008.958 -1.008.958Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.908.787 399.908.787Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.908.787 399.908.787Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-264.478 -264.478 -264.478Transferler-22.231.494 22.231.494Dönem Karı (Zararı)-34.360.041 -34.360.041 -34.360.041Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)366.987.197 -686.661 366.300.536 366.300.536Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.298.858 -109.215.069Dönem Karı (Zararı)-34.360.041 -22.231.494Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.765.598 14.341.411Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.994.018 20.919.252Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.914.720 851.150Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 523.518 1.311.120Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.391.202 -459.970Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.773.207 -1.255.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.167.898 790.327Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 605.309 -2.045.733Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.585.244 10.197.282Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -22.279.135 -16.966.346Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 54.864.379 27.163.628Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.071.723 -9.723.044Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -6.071.723 -9.723.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -9.429.868 -6.647.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.914.990 -99.139.312Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.483.945 -128.351.163Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler37.825.135 -74.171.224Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.597.362 10.388.047Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.663.911 97.523.666İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.663.911 97.523.666Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-426.170 762.956Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.103.441 -5.291.594Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.509.433 -107.029.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -782.760 -2.268.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -6.665 83.283YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.264.177 -12.912.910Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-48.980.061 186.510Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri216.993 83.663Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri216.993 83.663Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.501.109 -13.183.083Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.501.109 -13.183.083FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.050.407 126.747.063Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri109.356.439 133.672.310Kredilerden Nakit Girişleri109.356.439 133.672.310Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.145.268 0Ödenen Faiz-49.439.899 -23.891.593Alınan Faiz22.279.135 16.966.346YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.487.372 4.619.084NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.487.372 4.619.084DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.541.685 922.601DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.029.057 5.541.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 27.029.057 5.541.685Finansal Yatırımlar5 53.584.115 5.304.054Ticari Alacaklar212.822.218 162.317.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 13.159.275 5.786.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 199.662.943 156.530.887Diğer Alacaklar60.607.598 45.506.723İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 58.512.230 44.245.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.095.368 1.260.861Stoklar9 137.019.526 178.235.863Peşin Ödenmiş Giderler19.534.662 4.698.588İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 19.534.662 4.698.588Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 6.665 0Diğer Dönen Varlıklar9.700.061 20.938.773İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 9.700.061 20.938.773ARA TOPLAM520.303.902 422.543.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR520.303.902 422.543.143DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar700.000 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar700.000 0Ticari Alacaklar2.044.700 4.677.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.044.700 4.677.728Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.714.985 11.643.262Maddi Duran Varlıklar12 672.784.947 260.268.082Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.422.469 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.338.211 10.312.668Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.338.211 10.312.668Ertelenmiş Vergi Varlığı25 0 129.985TOPLAM DURAN VARLIKLAR702.005.312 287.031.725TOPLAM VARLIKLAR1.222.309.214 709.574.868KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar213.278.551 165.184.100İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 213.278.551 165.184.100Banka Kredileri213.195.094 165.184.100Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 83.457 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları939.354 2.219.318İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 939.354 2.219.318Ticari Borçlar98.097.273 103.181.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 8.523.417 2.267.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 89.573.856 100.913.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.652.293 4.078.463Diğer Borçlar25.258.248 4.510.610İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 21.318.467 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.939.781 4.510.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.587.050 10.483.609İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.587.050 10.483.609Kısa Vadeli Karşılıklar9.640.004 8.763.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.679.593 1.408.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.960.411 7.355.102ARA TOPLAM366.452.773 298.420.819TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER366.452.773 298.420.819UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar71.317.866 409.738İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar71.317.866 409.738Banka Kredileri6 67.333.062 409.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 3.984.804 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.946.890 2.981.247Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 49.006.881 7.854.277TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.271.637 11.245.262TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER490.724.410 309.666.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 731.584.804 399.908.787Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)538.813.062 172.512.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)538.813.062 172.512.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-938.817 -252.156Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)539.751.879 172.764.682Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.934 14.047.934Yasal Yedekler14.047.934 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları85.009.286 107.505.258Net Dönem Karı veya Zararı-34.360.041 -22.231.494TOPLAM ÖZKAYNAKLAR731.584.804 399.908.787TOPLAM KAYNAKLAR1.222.309.214 709.574.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 367.150.171 415.996.979Satışların Maliyeti19 -313.797.912 -359.693.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.352.259 56.303.207BRÜT KAR (ZARAR)53.352.259 56.303.207Genel Yönetim Giderleri20 -20.681.004 -22.767.327Pazarlama Giderleri20 -34.380.375 -36.117.047Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -20.259.665 -20.108.632Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 19.639.748 23.324.004Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.875.629 -19.575.123ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.204.666 -18.940.918Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 258.883FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.204.666 -18.682.035Finansman Gelirleri23 22.279.135 16.966.346Finansman Giderleri23 -54.864.378 -27.163.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-43.789.909 -28.879.317Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.429.868 6.647.823Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 9.429.868 6.647.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-34.360.041 -22.231.494DÖNEM KARI (ZARARI)-34.360.041 -22.231.494Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-34.360.041 -22.231.494Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar366.300.536 -1.008.958Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 417.930.592 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-851.481 -1.293.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-50.778.575 284.577Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -50.943.395 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi164.820 284.577Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)366.300.536 -1.008.958TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)331.940.495 -23.240.452Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları331.940.495 -23.240.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826762BIST