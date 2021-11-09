***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Transferler-34.360.041 34.360.041 0 0Dönem Karı (Zararı)0 6.062.455 6.062.455 6.062.455Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-653.947 -653.947 -653.947Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.592.764 14.047.934 50.649.245 6.062.455 736.993.312 736.993.312Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213Transferler169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0Dönem Karı (Zararı)0 40.886.776 40.886.776 40.886.776Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-367.580 -367.580 -367.580Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -2.025.053 14.217.341 109.414.978 40.886.776 865.099.409 865.099.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.919.131 12.940.879Dönem Karı (Zararı)40.886.776 6.062.455Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.886.776 6.062.455Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler91.865.229 74.424.403Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler42.261.915 21.747.687Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.658.988 8.285.481Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.560.423 8.635.975Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.227.768 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-991.643 -350.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.684.279 2.041.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.116.411 956.439Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15.567.868 1.085.200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.578.023 42.349.596Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.533.566 -3.004.711Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler46.111.589 45.354.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-129.272.961 -66.642.956Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler93.850.967 -64.541.068Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-276.562.071 -36.840.431Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.802.726 -3.340.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.077.887 25.465.794Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.245.784 3.565.656Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler679.974 833.749Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)679.974 833.749Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.237.224 8.214.330Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.479.044 13.843.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-462.654 -695.668Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.935.521 -207.355YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.333.605 -44.267.459Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.955 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -35.510.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 177.603Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.283.892 -9.479.847Vergi İadeleri (Ödemeleri)12.946.332 545.777FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.629.378 52.532.717Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28.210.516 96.672.697Kredilerden Nakit Girişleri28.210.516 96.672.697Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.083.161 -956.635Ödenen Faiz-45.441.739 -46.188.056Alınan Faiz2.685.006 3.004.711YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.882.114 21.206.137NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.882.114 21.206.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.360.472 27.029.057DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.478.358 48.235.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.478.358 55.360.472Finansal Yatırımlar117.506.955 101.434.582Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar117.506.955 101.434.582Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 117.506.955 101.434.582Ticari Alacaklar189.677.908 229.285.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 17.889.074 20.991.583İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 171.788.834 208.293.834Diğer Alacaklar45.415.159 103.226.338İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 21.068.784 97.398.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 24.346.375 5.827.520Stoklar9 455.968.658 178.414.943Peşin Ödenmiş Giderler47.892.503 22.950.485İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 47.892.503 22.950.485Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar917 286.845Diğer Dönen Varlıklar10.683.575 18.822.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 10.683.575 18.822.867ARA TOPLAM883.624.033 709.781.949TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR883.624.033 709.781.949DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar700.000 700.000Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar700.000 700.000Ticari Alacaklar0 2.142.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 2.142.505Diğer Alacaklar149.801 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 149.801 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar12 687.182.255 711.052.811Kullanım Hakkı Varlıkları6.005.141 6.535.006Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.411.833 4.989.435Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.411.833 4.989.435TOPLAM DURAN VARLIKLAR719.164.015 743.134.742TOPLAM VARLIKLAR1.602.788.048 1.452.916.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar236.266.842 199.236.059İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar235.775.659 198.732.059Banka Kredileri6 235.775.659 198.732.059İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar491.183 504.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar491.183 504.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.043.287 33.223.480İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.043.287 33.223.480Banka Kredileri6 45.043.287 33.223.480Ticari Borçlar221.698.992 162.544.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 5.145.646 1.008.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 216.553.346 161.535.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 6.069.976 4.824.192Diğer Borçlar12.080.880 5.157.720İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.360 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.078.520 5.157.720Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)42.758.370 40.521.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 42.758.370 40.521.146Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü820.244 754.246Kısa Vadeli Karşılıklar29.289.609 12.876.572Sigortacılık Teknik Karşılıkları15 3.097.937 2.252.768Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 26.191.672 10.623.804ARA TOPLAM594.028.200 459.137.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER594.028.200 459.137.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar69.684.759 90.058.170İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar63.088.680 83.071.721Banka Kredileri6 63.088.680 83.071.721İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.596.079 6.986.449Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.596.079 6.986.449Uzun Vadeli Karşılıklar7.058.943 5.790.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 7.058.943 5.790.880Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 66.916.737 73.349.747TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.660.439 169.198.797TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER737.688.639 628.336.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 865.099.409 824.580.213Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)572.505.751 572.873.331Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)572.505.751 572.873.331Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)574.530.804 574.530.804Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.025.053 -1.657.473Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.217.341 14.047.934Yasal Yedekler14.217.341 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları109.414.978 50.649.245Net Dönem Karı veya Zararı40.886.776 58.935.140TOPLAM ÖZKAYNAKLAR865.099.409 824.580.213TOPLAM KAYNAKLAR1.602.788.048 1.452.916.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 855.540.450 452.665.954 249.231.370 195.748.232Satışların Maliyeti18 -654.808.486 -348.654.098 -200.122.813 -141.702.198TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)200.731.964 104.011.856 49.108.557 54.046.034BRÜT KAR (ZARAR)200.731.964 104.011.856 49.108.557 54.046.034Genel Yönetim Giderleri19 -19.242.834 -17.705.713 -8.220.420 -5.325.551Pazarlama Giderleri19 -82.484.412 -36.367.673 -29.374.263 -16.643.913Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -15.549.029 -21.909.582 -2.230.148 -10.992.273Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.355.823 14.605.758 8.027.655 5.432.510Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.948.175 -11.222.873 -6.788.810 -7.752.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.863.337 31.411.773 10.522.571 18.764.129Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.227.768 0 1.513.235 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.091.105 31.411.773 12.035.806 18.764.129Finansman Gelirleri20 12.533.566 21.384.515 3.720.583 10.440.873Finansman Giderleri20 -46.791.563 -46.188.056 -17.462.585 -17.253.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.833.108 6.608.232 -1.706.196 11.951.278Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.946.332 -545.777 851.915 -3.146.188Dönem Vergi (Gideri) Geliri-19.287.447 0 -939.520 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.341.115 -545.777 1.791.435 -3.146.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.886.776 6.062.455 -854.281 8.805.090DÖNEM KARI (ZARARI)40.886.776 6.062.455 -854.281 8.805.090Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.886.776 6.062.455 -854.281 8.805.090Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-367.580 -653.947 363.049 -202.874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-459.475 -817.434 453.813 -231.632Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -459.475 -817.434 453.813 -231.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler91.895 163.487 -90.764 28.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 91.895 163.487 -90.764 28.758Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-367.580 -653.947 363.049 -202.874TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.519.196 5.408.508 -491.232 8.602.216Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları40.519.196 5.408.508 -491.232 8.602.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976425BIST