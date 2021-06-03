***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.04.2021Genel Kurul Tarihi 03.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Şirketimizin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,7 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,8 - 2020 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11 - Dilek ve Teminler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel_Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 TÜMOSAN 2020 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2020 yılı Olağan Genel Kurul Vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin03/06/2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıTümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2020 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 3 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 11:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/06/2021 tarih ve 64371964 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEZER BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Nisan 2021 tarih ve 10319 sayılı nüshası 882 ve 883'uncu sayfasında ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın vekaleten, B Grubu 70.000.000,156 TL'lik sermayeye karşılık 70.000.000,156 adet payın vekaleten, 15.632 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.015.632,156 TL'lik sermayeye karşılık 72.000.330,156 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Mesut Muhammet ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Mesut Muhammet ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Mustafa Yılmaz'ın seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.5.Şirketimiz tarafından 31/12/2020 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 58.935.140 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup Dönem Karının Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilerek yönetim kurulunun 2020 yılında kar dağıtılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile onaylandı.6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin'' onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.7. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2020 yılı için de kurum ve kuruluşlara 149.531 - TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının kar olmaması halinde 3.000.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda da üst sınırının %7 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.8. Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul'a bilgi verildi.9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 2020 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verilmesi oy birliği ile karar verildi.10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.11. Dilek ve temenniler dinlendi.Bakanlık Temsilcisi Toplantı BaşkanıSEZER BEKTAŞ MESUT MUHAMMET ALBAYRAKTutanak YazmanıMUSTAFA YILMAZHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 2020 Tümosan Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11:00 ‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/ Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939895BIST