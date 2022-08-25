***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )ÖZET BİLGİLERSunum Para BirimiVerilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 AylıkFinansal Tablo Niteliği Konsolide1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmaya