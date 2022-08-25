***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
25.08.2022 18:10
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmaya
11:043.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 19,10
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.134
11:0418,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:0418,1490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:041.024,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.024,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:02
|VAKBN
|6,05
|192.131.386
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.330.102
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.864.413
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|5.205.195
|% -9,93
|
|MTRKS
|75,40
|20.364.288
|% -6,16
|
|BJKAS
|6,92
|160.851.043
|% -5,46
|
|SAYAS
|18,17
|11.459.175
|% -4,87
|
|ISCTR
|8,05
|2.301.283.434
|% 2,68
|
|AKBNK
|12,32
|2.144.750.897
|% 2,84
|
|YKBNK
|6,77
|2.019.529.760
|% 3,20
|
|GARAN
|27,12
|1.598.744.447
|% 5,28
|
|THYAO
|70,15
|1.489.687.527
|% -0,21
|
|YKBNK
|6,77
|2.019.529.760
|% 3,20
|
|ISCTR
|8,05
|2.301.283.434
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,94
|1.101.005.947
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,32
|2.144.750.897
|% 2,84
|
|HALKB
|7,09
|901.820.983
|% 9,24
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1785
|18,1814
|% 0,10
|
|Euro
|18,1428
|18,1579
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,3649
|21,4721
|% -0,34
|
|Frank
|18,7685
|18,8815
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8265
|4,8507
|% 0,11
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.849
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|