***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.12.2020 15:03
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5127 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893834
BIST
17:261.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:267,6577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0450
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:269,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0731
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:26463,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,43
|Açılış
|: 463,46
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AKCNS
|16,85
|104.479.675
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|58.699.111
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.091.065
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|88.503.225
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|25.880.485
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|540.877.105
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.329.805
|% -9,98
|
|THYAO
|13,01
|2.133.918.086
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,70
|1.374.062.515
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,19
|1.204.978.795
|% 2,34
|
|TCELL
|16,20
|1.116.658.238
|% 2,47
|
|GARAN
|9,85
|1.071.765.979
|% 0,82
|
|TSKB
|1,81
|1.023.737.522
|% 7,74
|
|EKGYO
|2,19
|1.204.978.795
|% 2,34
|
|ISGYO
|2,46
|667.228.628
|% 7,42
|
|ODAS
|3,97
|697.855.963
|% 1,02
|
|GSDHO
|2,44
|404.228.186
|% 3,83
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6492
|7,6511
|% -0,67
|
|Euro
|9,3744
|9,3807
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,3223
|10,3741
|% -0,87
|
|Frank
|8,6181
|8,6701
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% -0,60
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|2,89
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|-38,00
|
|Tam
|3.061
|3.138
|-40,00
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-19,35
|
|Çeyrek
|742
|759
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|0,19
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:36OZRDN
Yüzde 6.79 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 254 adet işlem
-
17:34HLGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 463, 955 adet işlem
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 54 artarak (% 0.44 ) 1, 265
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HLGYO, SNKRN, FRIGO, BRKO, MARKA, CLEBI, BRSAN, MMCAS, SMART, ALCAR
-
17:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, PAMEL, IZTAR, RAYSG, KARTN