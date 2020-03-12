***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 16:24
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1- TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' de 01.10.2019 tarihinden itibaren vekaleten yürütülen Genel Müdürlük görevine 12.03.2020 tarihinden itibaren Sayın Halim Tosun atanmıştır.
2- TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' de Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 01.10.2019 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini vekâleten yürüten Sayın Serhun Olgun'un 12.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevi sona ermiş olup şirketimizle ilişiği kalmamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827514
BIST
17:1793.737
En Yüksek
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En Düşük
318,92
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,72
|54.077.173
|% 18,26
|
|VKING
|3,84
|11.448.242
|% 12,94
|
|ECILC
|4,43
|393.869.682
|% 11,03
|
|SELEC
|8,05
|198.861.838
|% 9,08
|
|DEVA
|10,75
|266.638.982
|% 8,15
|
|TKNSA
|5,44
|58.058.259
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|22.018.075
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.536.315
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|8.056.809
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.528.631
|% -20,00
|
|ASELS
|24,50
|820.068.826
|% -6,35
|
|THYAO
|8,72
|565.745.761
|% -9,26
|
|GARAN
|8,79
|396.968.477
|% -8,25
|
|ECILC
|4,43
|393.869.682
|% 11,03
|
|MGROS
|19,59
|287.011.291
|% -14,75
|
|IHLGM
|0,90
|166.871.425
|% -19,64
|
|ODAS
|1,33
|187.727.886
|% -17,39
|
|CEMAS
|0,75
|81.374.895
|% -18,48
|
|KARSN
|1,35
|133.621.508
|% -12,34
|
|ADESE
|1,07
|118.089.275
|% -18,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8935
|7,9331
|% -0,58
|
|Frank
|6,6150
|6,6549
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6687
|1,6771
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|-52,61
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,69
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.119
|2.174
|-60,52
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|-29,27
|
|Çeyrek
|514
|526
|-14,64
|
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,90
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
|