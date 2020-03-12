***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1- TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' de 01.10.2019 tarihinden itibaren vekaleten yürütülen Genel Müdürlük görevine 12.03.2020 tarihinden itibaren Sayın Halim Tosun atanmıştır.2- TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' de Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 01.10.2019 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini vekâleten yürüten Sayın Serhun Olgun'un 12.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevi sona ermiş olup şirketimizle ilişiği kalmamıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827514BIST