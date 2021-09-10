***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin maliki olduğu ve fabrikamızın bulunduğu Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş mahallesi, 22410 ada 15 parseldeki 1.618.464,41 m2'lik taşınmazın cüz'i bir kısmının fabrika ve stok sahası olarak kullanıldığı gözetilerek, atıl olan bölümlerin değerlendirilmesi ve varlıklarımızın değerlerinin arttırılması amacıyla ilgili parselin Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre özel endüstri bölgesi ilan edilmesi için gerekli başvurulara hazırlık sürecinin başlatılmasına, konu ile ilgili genel müdürlüğün yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963260BIST