***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 11:42
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz ticari faaliyetleri ve yatırımlarında oluşabilecek finansman ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması ve finansman kabiliyetinin artırılması amacıyla Konya Fabrika Taşınmazının 420.000.000 TL bedelle T. Halk Bankası A.Ş.'ne ipotek edilmesi kararlaştırılmış olup, ipotek işlemi tamamlanmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989280
BIST
11:372.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:3713,5826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0855
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
11:3715,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0802
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
11:37790,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -3,94
|Açılış
|: 790,93
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,41
BIST En Aktif Hisseler11:34
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.028.383
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,47
|64.721.832
|% 7,10
|
|RALYH
|12,78
|41.423.335
|% 6,41
|
|ELITE
|22,04
|44.840.715
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,24
|41.721.947
|% -7,42
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,05
|1.515.303
|% -4,71
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|THYAO
|24,92
|1.216.732.292
|% 4,27
|
|EREGL
|30,76
|984.306.567
|% -0,32
|
|SISE
|14,64
|750.675.526
|% 1,60
|
|KRDMD
|10,30
|656.290.153
|% 0,00
|
|PETKM
|9,12
|612.055.723
|% 3,17
|
|PETKM
|9,12
|612.055.723
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,48
|226.518.944
|% -0,85
|
|KRDMD
|10,30
|656.290.153
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|138.769.421
|% 0,00
|
|SISE
|14,64
|750.675.526
|% 1,60
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5510
|13,5826
|% -0,63
|
|Euro
|15,3067
|15,3847
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,4233
|18,5157
|% -0,14
|
|Frank
|14,8278
|14,9172
|% 0,06
|
|Riyal
|3,6302
|3,6484
|% 0,14
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-12,67
|
|Altın Gr.
|791
|792
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.242
|5.378
|7,36
|
|Yarım
|2.533
|2.602
|3,56
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|80,55
|80,55
|-0,25
|