***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz ticari faaliyetleri ve yatırımlarında oluşabilecek finansman ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması ve finansman kabiliyetinin artırılması amacıyla Konya Fabrika Taşınmazının 420.000.000 TL bedelle T. Halk Bankası A.Ş.'ne ipotek edilmesi kararlaştırılmış olup, ipotek işlemi tamamlanmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989280BIST