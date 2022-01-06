Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2022 11:42
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"Şirketimiz ticari faaliyetleri ve yatırımlarında oluşabilecek finansman ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması ve finansman kabiliyetinin artırılması amacıyla Konya Fabrika Taşınmazının 420.000.000 TL bedelle T. Halk Bankası A.Ş.'ne ipotek edilmesi kararlaştırılmış olup, ipotek işlemi tamamlanmıştır."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989280


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:372.015
Değişim :  0,46% |  9,32
Açılış :  1.993  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.022 En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.078.004 % 9,97  
HUBVC 10,07 14.028.383 % 9,93  
DOBUR 103,10 4.571.866 % 9,91  
KIMMR 3,47 64.721.832 % 7,10  
RALYH 12,78 41.423.335 % 6,41  
daha fazla
11:34 Alış Satış %  
Dolar 13,5510 13,5826 % -0,63  
Euro 15,3067 15,3847 % -0,52  
Sterlin 18,4233 18,5157 % -0,14  
Frank 14,8278 14,9172 % 0,06  
Riyal 3,6302 3,6484 % 0,14  
daha fazla
11:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 -12,67  
Altın Gr. 791 792 -3,26  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.242 5.378 7,36  
Yarım 2.533 2.602 3,56  
Çeyrek 1.271 1.301 1,78  
Gümüş.Ons 22,22 22,24 -0,51  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 -0,17  
B. Petrol 80,55 80,55 -0,25  
Seans Raporu 11:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru