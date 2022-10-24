***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.'de satın alma müdürlüğü görevini yürüten Sayın Bülent BOLAT İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Boşalan satın alma müdürlüğü görevine vekaleten Sayın Hüseyin DEVECİ atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073675BIST