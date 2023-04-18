Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.04.2023 17:57
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz mülkiyetinde bulunan 1.618.464,41 m² yüzölçümüne sahip Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş (Büyükkayacık) Mahallesi, 22410 ada 15 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alan, 02.06.2022 tarih ve 5633 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/Ç maddesi gereği "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Konya Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmiştir. Söz konusu Endüstri Bölgesinin üst ölçekli planlarda da işaretlenmesi amacıyla 21.06.2022 tarihinde 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Çevre Düzeni Planı'nın "M29" nolu paftasında plan değişikliği yapılarak "Sanayi ve Depolama Bölgesi" kullanımında kalan alan "Endüstri Bölgesi" olarak düzenlenmiştir.
Bu doğrultuda mer'i üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif dosyamız onaylanmak üzere 18.04.2023 tarih ve 23-TMS-ÖEB-011 sayılı yazımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139799


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.019
Değişim :  -0,80% |  -40,65
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.105 En Düşük
5.012
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 133,10 295.571.501 % 10,00  
CVKMD 153,60 28.523.674 % 9,95  
ONCSM 96,10 89.341.115 % 9,95  
KOPOL 35,82 14.846.602 % 9,94  
SMART 8,52 36.103.569 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4004 19,4062 % 0,07  
Euro 21,2795 21,3084 % 0,55  
Sterlin 24,0310 24,1516 % 0,52  
Frank 21,5304 21,6601 % 0,27  
Riyal 5,1576 5,1835 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.007 11,64  
Altın Gr. 1.252 1.252 9,32  
Cumhuriyet 8.833 8.966 79,00  
Tam 8.873 9.056 118,00  
Yarım 4.334 4.433 64,00  
Çeyrek 2.167 2.223 35,00  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 0,16  
Gümüş Gr. 15,71 15,72 0,11  
B. Petrol 85,22 85,22 0,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru