***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan 1.618.464,41 m² yüzölçümüne sahip Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş (Büyükkayacık) Mahallesi, 22410 ada 15 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alan, 02.06.2022 tarih ve 5633 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/Ç maddesi gereği "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Konya Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmiştir. Söz konusu Endüstri Bölgesinin üst ölçekli planlarda da işaretlenmesi amacıyla 21.06.2022 tarihinde 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Çevre Düzeni Planı'nın "M29" nolu paftasında plan değişikliği yapılarak "Sanayi ve Depolama Bölgesi" kullanımında kalan alan "Endüstri Bölgesi" olarak düzenlenmiştir.Bu doğrultuda mer'i üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif dosyamız onaylanmak üzere 18.04.2023 tarih ve 23-TMS-ÖEB-011 sayılı yazımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139799BIST