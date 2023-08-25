***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.06.2022 tarih ve 5633 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen ve tam mülkiyeti TÜMOSAN A.Ş. adına kayıtlı "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya Özel Endüstri Bölgesi"ne ilişkin hazırlanan İmar Planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış Kamu Aydınlatma Platformunda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır.Söz konusu onaylı imar planına göre terk ve ifraz işlemlerini içeren parselasyon planı Konya Kadastro Müdürlüğünce onaylanmış Tapu Müdürlüğüne havale edilen dosya kapsamında 25.08.2023 tarihinde tapu tescil işlemleri tamamlanmış olup30 adedi (1.333.270 m²) Sanayi İmarlı, 16 adedi (64.323 m²) Sağlık Koruma Bandı, 1 adedi (5.570 m²) Sosyal Tesis Alanı, 1 adedi (3.929 m²) ise Teknik Altyapı Alanı olarak düzenlenmiştir.Bu kapsamda toplam 1.407.092 m² alan tescil edilmiştir.İlgili gayrimenkullerimizden şirketimize maksimum fayda sağlayacak şekilde çalışmalar ve projeler devam etmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189695BIST