***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi









telenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlım Satım BilgileriAçıklamalarHakim ortağımız Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 364 gün vadeli, 1 TL ihraç fiyatı olan 60.000.000 TL nominal değerlifinansman bonosualımı şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)29/12/2020 Alım (Buy) TRFERTTA2117 60.000.000 60.000.000 1 60.000.000 0 60.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895428BIST