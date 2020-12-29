***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
29.12.2020 16:43
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Hakim ortağımız Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 364 gün vadeli, 1 TL ihraç fiyatı olan 60.000.000 TL nominal değerli
finansman bonosu
alımı şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
29/12/2020 Alım (Buy) TRFERTTA2117 60.000.000 60.000.000 1 60.000.000 0 60.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895428
BIST
17:511.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.458
En Düşük
1.436
17:517,3635
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0747
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:519,0293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0653
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:51444,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,44
|Açılış
|: 444,41
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ALCAR
|374,00
|263.669.495
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.749.485
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|EMKEL
|5,36
|15.484.293
|% -9,92
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|GUBRF
|76,80
|2.673.667.809
|% 9,09
|
|THYAO
|12,88
|1.449.489.172
|% 2,06
|
|GARAN
|9,96
|1.282.919.774
|% 0,81
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|KARTN
|104,50
|1.020.481.434
|% 1,06
|
|KARSN
|3,23
|764.929.725
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|353.788.122
|% -2,55
|
|TSKB
|1,80
|354.769.970
|% -1,64
|
|GSDHO
|2,47
|483.064.991
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3557
|7,3635
|% -1,00
|
|Euro
|9,0146
|9,0293
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,9009
|9,9506
|% -0,65
|
|Frank
|8,2855
|8,3354
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -1,14
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,97
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI