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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

29.12.2020 16:43


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Bildirim İçeriği

Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Hakim ortağımız Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 364 gün vadeli, 1 TL ihraç fiyatı olan 60.000.000 TL nominal değerli 
 
finansman bonosu
 
 alımı şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
29/12/2020 Alım (Buy) TRFERTTA2117 60.000.000 60.000.000 1 60.000.000 0 60.000.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895428


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BIST En Aktif Hisseler17:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 374,00 263.669.495 % 10,00  
ARZUM 24,86 22.749.485 % 10,00  
INTEM 33,88 8.691.152 % 10,00  
SILVR 7,92 7.170.072 % 10,00  
CASA 99,00 2.358.107 % 10,00  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Dolar 7,3557 7,3635 % -1,00  
Euro 9,0146 9,0293 % -0,72  
Sterlin 9,9009 9,9506 % -0,65  
Frank 8,2855 8,3354 % -0,51  
Riyal 1,9534 1,9632 % -1,14  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.879 4,97  
Altın Gr. 444 444 -3,86  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -42,00  
Tam 2.931 3.005 -44,26  
Yarım 1.417 1.454 -21,41  
Çeyrek 711 727 -10,71  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 -0,13  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,09  
B. Petrol 51,42 51,42 0,52  
Seans Raporu 17:51
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