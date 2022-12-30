***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2022 18:12
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tümosan Döküm A.Ş Her türlü döküm ve işleme faaliyeti ve ticareti ile iştigal etmektedir. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091569
BIST
17:585.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 29,89
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
17:5818,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 83,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 83,4600
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:5820,0061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:5814,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,13
|Açılış
|: 14,25
|
|Önceki Kapanış
|: 14,38
|
14,54
En Düşük
14,22
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.693.466
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|104.052.985
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.823.242
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.255.909
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,50
|10.585.661.778
|% 6,29
|
|THYAO
|141,60
|6.404.926.426
|% -0,49
|
|TCELL
|38,12
|5.445.885.125
|% -0,21
|
|TUPRS
|529,20
|5.302.286.606
|% 4,48
|
|PETKM
|20,00
|4.726.035.791
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,82
|4.440.932.529
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,60
|3.794.148.419
|% 4,54
|
|YKBNK
|11,83
|3.061.563.634
|% -1,42
|
|PETKM
|20,00
|4.726.035.791
|% 0,70
|
|ISCTR
|12,85
|2.913.975.130
|% -0,54
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7071
|18,7172
|% 0,06
|
|Euro
|19,9715
|20,0061
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5182
|22,6311
|% 0,05
|
|Frank
|20,2147
|20,3365
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,12
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.390
|7.450
|17,00
|
|Yarım
|3.579
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|0,74
|