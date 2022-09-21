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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.09.2022 13:50
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ARES TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

       01.09.2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğumuz  "ARES TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ  A.Ş. arasında ULAQ Serisi Silahlı İnsansız Deniz Araçları Projesi kapsamında inşa edilen ULAQ-SİDA' ya entegre edilecek prototip yerli dizel marin motorlarının tedariki konusunda sözleşme görüşmelerine başlanmıştır" açıklamamıza istinaden 15.09.2022 tarihinde görüşmelerimiz sonuçlanmış, 21.09.2022 tarihi itibariyle de sözleşme süreçleri tamamlanmış olup imzalanmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064475


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Cumhuriyet 6.658 6.758 13,00  
Tam 6.691 6.773 -2,00  
Yarım 3.260 3.304 5,00  
Çeyrek 1.635 1.652 1,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,58 0,29  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,16  
B. Petrol 92,74 92,74 2,12  
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