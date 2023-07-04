***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının güncellenmesine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, söz konusu komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165028BIST