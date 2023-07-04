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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

04.07.2023 10:26
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının güncellenmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, söz konusu komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" ekte sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165028


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