***TNK* *TUA* *TYH* *TE3* *TKM* *TOT* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.02.2024 16:28
***TNK******TUA******TYH******TE3******TKM******TOT******TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TNK, TUA, TOT, TE3, TYH, TKM]
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından müşterilerine uygulanacak olan promosyon kampanyasına
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2024 tarih ve E-12233903-305.99-49937 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250791
BIST
'
18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0867
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9268
En Düşük
30,7911
18:0533,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2084
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.017,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,84
|Açılış
|: 2.017,24
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,20
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|MIATK
|68,85
|3.673.265.686
|% 9,98
|
|ASTOR
|124,50
|3.668.474.575
|% 4,62
|
|AGROT
|40,40
|3.410.894.959
|% -3,12
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,41
|374.541.408
|% 0,42
|
|TSPOR
|1,81
|255.167.526
|% 1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9170
|30,9210
|% 0,26
|
|Euro
|33,4682
|33,4792
|% 0,59
|
|Sterlin
|39,0308
|39,2265
|% 0,77
|
|Frank
|35,0047
|35,2156
|% 0,57
|
|Riyal
|8,2192
|8,2604
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|911,92
|913,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,79
|973,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,05
|2.028,36
|% 0,66
|