***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 17:38
***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TNZTP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114407
BIST
17:255.072
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 121,35
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:2518,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:2520,1601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1185
17:251.111,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.111,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:23
|OYAKC
|30,14
|215.632.643
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.017.744
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|663.665.419
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|319.360.903
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|10.504.368
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|33.022.796
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|42.481.595
|% -10,00
|
|ALFAS
|187,30
|241.414.762
|% -10,00
|
|RODRG
|70,20
|53.939.098
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.880.129
|% -10,00
|
|THYAO
|142,70
|8.278.475.186
|% 2,00
|
|EREGL
|44,18
|7.369.911.664
|% 6,92
|
|TUPRS
|630,30
|6.109.526.154
|% 9,64
|
|SISE
|45,50
|3.788.915.231
|% 6,56
|
|AKBNK
|16,37
|3.778.932.168
|% 1,24
|
|AKBNK
|16,37
|3.778.932.168
|% 1,24
|
|YKBNK
|9,22
|1.849.686.457
|% 3,13
|
|EKGYO
|7,46
|1.323.578.005
|% 3,61
|
|EREGL
|44,18
|7.369.911.664
|% 6,92
|
|KRDMD
|19,23
|3.012.944.413
|% 9,95
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8469
|18,8512
|% 0,01
|
|Euro
|20,1473
|20,1587
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5363
|22,6493
|% -0,31
|
|Frank
|20,3085
|20,4308
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0101
|5,0353
|% 0,02
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.563
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.695
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|-0,05
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37HALKB
Yüzde 7.09 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 977, 787 adet işlem
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17:36DOGUB
Yüzde 6.34 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 048 adet işlem
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 140, 18 artarak (% 3.16 ) 4, 570
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, CMENT, AFYON, KONYA, KLKIM, PNLSN, KRDMD, MERIT, IZMDC, AKCNS
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, RODRG, EPLAS, LIDER, SKTAS, FLAP, MACKO, MRGYO, HATEK