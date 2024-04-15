***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2024 11:45
***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TNZTP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271758
BIST
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16:359.757
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -57,60
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:3532,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0540
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:3534,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0923
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:352.453,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,47
|Açılış
|: 2.453,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:35
|LUKSK
|122,10
|39.705.801
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|989.462.977
|% 9,99
|
|RYGYO
|30,64
|226.064.164
|% 9,98
|
|PKART
|81,55
|48.909.167
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.374.230
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|EUKYO
|26,70
|10.988.657
|% -7,93
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,92
|34.499.234
|% -6,95
|
|THYAO
|301,75
|9.377.110.372
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,84
|4.463.510.240
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,84
|4.427.883.772
|% 0,89
|
|TUPRS
|186,40
|4.217.223.136
|% -1,06
|
|AKBNK
|58,00
|3.458.934.301
|% 2,29
|
|ZOREN
|5,88
|2.152.781.207
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,84
|4.463.510.240
|% 0,00
|
|ODAS
|9,61
|1.716.738.688
|% 3,89
|
|EKGYO
|10,91
|1.648.416.090
|% 1,49
|
|YKBNK
|31,84
|4.427.883.772
|% 0,89
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4041
|32,4105
|% 0,17
|
|Euro
|34,5097
|34,5215
|% 0,27
|
|Sterlin
|40,3742
|40,5766
|% 0,05
|
|Frank
|35,4055
|35,5830
|% -0,14
|
|Riyal
|8,6265
|8,6698
|% -0,16
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,45
|28,48
|% 0,66
|
|Platin
|968,27
|970,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,60
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,64
|89,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.344,88
|2.345,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
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