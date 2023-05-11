***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2023 17:46
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
4.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 / 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
11 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih 2023/13 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150508
BIST
17:544.864
En Yüksek
|Değişim
|: 8,22%
|| 369,61
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5419,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0469
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5421,3868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0575
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:541.270,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,52
|Açılış
|: 1.269,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TUPRS
|71,50
|3.694.608.768
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|526.786.027
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.132.354
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.647.331
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.667.145
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.174.822
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.708.952
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|73.003.659
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,65
|1.105.565.477
|% -8,76
|
|BIGCH
|23,00
|1.608.279.514
|% -7,03
|
|THYAO
|137,60
|7.346.933.146
|% 8,52
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.118.611
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.574.099.407
|% 6,53
|
|SISE
|40,38
|4.238.988.455
|% 9,91
|
|KCHOL
|96,60
|4.174.363.918
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.118.611
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,94
|1.994.338.564
|% 8,99
|
|YKBNK
|11,53
|3.218.258.599
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,43
|500.116.087
|% 8,48
|
|KOZAL
|17,31
|3.262.818.927
|% 5,61
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5659
|19,5735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3782
|21,3832
|% -0,28
|
|Sterlin
|24,4328
|24,5554
|% -0,61
|
|Frank
|21,7846
|21,9158
|% -0,36
|
|Riyal
|5,2029
|5,2290
|% 0,21
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407