***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının 5-6 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 28.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL' ye yükseltilmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-32948 sayılı yazısı ile onaylanmış olan şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ" başlıklı 6'ıncı maddesi ile Geçici 1'inci maddesine ilişkin tadil tasarısı ile ilgili tescil ve ilan süreci tamamlanmış olup, söz konusu tadil metni 21.02.2023 -10774 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115865BIST